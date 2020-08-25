اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:31 م
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رئيس "بوتاجاسكو" يتابع العمل فى مستودعات قنا وسوهاج .. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:20 م
رئيس "بوتاجاسكو" يتابع العمل فى مستودعات قنا وسوهاج .. صور المهندس عمرو المتولى - رئيس شركة بوتاجاسكو
كتبت - مروة الغول

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زار المهندس عمرو المتولى ، رئيس شركة بوتاجاسكو ، إحدى شركات قطاع البترول، محافظة سوهاج ومحافظة قنا لتفقد مستودعات الشركة بالصعيد ، موضحا أن مستودع بوتاجاز قنا يعد أكبر من أكبر مستودعات المحافظة التى تستوعب  450 الف أسطوانة شهريا بمحافظة قنا ، مشيرا الى أن مصنع سوهاج يقوم بتعبئة حوالى 56 ألف أسطوانة منزلى و 3 الأف اسطوانة تجارى يوميا. 
 
 
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البوتاجاز

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