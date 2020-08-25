رئيس "بوتاجاسكو" يتابع العمل فى مستودعات قنا وسوهاج .. صور

كتبت - مروة الغول

زار المهندس عمرو المتولى ، رئيس شركة بوتاجاسكو ، إحدى شركات قطاع البترول، محافظة سوهاج ومحافظة قنا لتفقد مستودعات الشركة بالصعيد ، موضحا أن مستودع بوتاجاز قنا يعد أكبر من أكبر مستودعات المحافظة التى تستوعب 450 الف أسطوانة شهريا بمحافظة قنا ، مشيرا الى أن مصنع سوهاج يقوم بتعبئة حوالى 56 ألف أسطوانة منزلى و 3 الأف اسطوانة تجارى يوميا.