دراسة: لا يوجد دليل على أن الحمل يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد 19

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أن الحمل يعتبر بشكل عام عامل خطر كبير للإصابة بعدوى فيروس كورونا 2 (-CoV-2) ونتائج مرض الفيروس التاجي الأكثر خطورة (COVID-19) ، فإن دراسة حديثة أظهرت عدم وجود دليل على أن الحمل يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد -19 أو شدته.

قام فريق متعدد الجنسيات من الباحثين بالدراسة التى نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv *، ووجدوا أن الأعراض بشكل عام يمكن مقارنتها بين مجموعات النساء الحوامل وغير الحوامل - باستثناء أعراض الجهاز الهضمي.

بمجرد ظهور جائحة COVID-19 ، تم اعتبار النساء الحوامل على الفور مجموعة معرضة لزيادة معدلات الاعتلال والوفيات ، بناءً على المخاطر نقص المناعة النسبي أثناء الحمل ، وكذلك الدراسات السابقة لتفشي فيروس كورونا الأصغر.



الحمل وكوورنا

استخدمت الدراسة نهجًا تشاركيًا في علم الأوبئة من خلال الاستفادة من فئتين بعيدتين ، مما أتاح التقييم السريع لـ COVID-19 أثناء الحمل ، وبشكل أكثر تحديدًا ، تم اختيار مجموعة الاكتشاف من 400750 امرأة من المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة الذين أبلغوا عن الأعراض والأحداث عبر هواتفهم الذكية ، بما في ذلك 79 امرأة حامل كانت نتيجة اختبارها إيجابية.

فتحت الطبيعة لمجموعة بيانات الاكتشاف، الباب للمقارنة بين مدة المرض ، والوقت من البداية إلى ذروة الأعراض ، وكذلك خصائص الاستشفاء بين النساء الحوامل وغير الحوامل ، مستقبليًا.

هدفت الدراسة إلى مقارنة تواتر الأعراض والأحداث - بما في ذلك اختبار -CoV-2 المبلغ عنه ذاتيًا والاختلافات بين النساء الحوامل وغير الحوامل اللائي تعافين في المجتمع والذين تم نقلهم إلى المستشفى. تم استخدام طرق الانحدار متعدد المتغيرات لاستكشاف شدة المرض وآثار الاعتلال المشترك.



مسارات المرض عند الحوامل في الدراسة ، أبلغت النساء الحوامل عن إجراء اختبارات أكثر تكرارا لوجود -CoV-2 ، على الرغم من أنهن لم يعانين بشكل عام من مسار مرض أكثر شدة. بمعنى آخر ، كانت مسارات المرض في هاتين المجموعتين متشابهة ، في حين أن الوقت من بداية المرض إلى ذروة الأعراض كان أطول قليلاً فقط عند النساء غير الحوامل (أي 2.8 يوم مقابل 2.2 يوم). في الدراسة ، أبلغت النساء الحوامل عن إجراء اختبارات أكثر تكرارا لوجود -CoV-2 ، على الرغم من أنهن لم يعانين بشكل عام من مسار مرض أكثر شدة. بمعنى آخر ، كانت مسارات المرض في هاتين المجموعتين متشابهة ، في حين أن الوقت من بداية المرض إلى ذروة الأعراض كان أطول قليلاً فقط عند النساء غير الحوامل (أي 2.8 يوم مقابل 2.2 يوم).

بالإضافة إلى ذلك ، لوحظت أعراض قلبية رئوية محددة مثل ألم الصدر وضيق التنفس والسعال المستمر بشكل متكرر بين النساء الحوامل اللائي تم إدخالهن إلى المستشفى، مما يشير إلى الاستنتاج بأن الأعراض القلبية الرئوية هي عامل تمييز كبير للدخول إلى المستشفى.

ومع ذلك ، فإن النساء الحوامل المصابات بأعراض قلبية رئوية بارزة أو مرض رئوي موجود مسبقًا قد يحتاجون بالفعل إلى اهتمام خاص أثناء جائحة COVID-19 المستمرة. باختصار ، أظهر مرض الرئة أقوى تأثير على شدة المرض أثناء الحمل.

حذر مؤلفو الدراسة في دراسة medRxiv هذه: "يجب أن يكون الأطباء أكثر يقظة مع النساء الحوامل اللواتي يعانين من ظروف صحية سابقة ، أو أعراض تنفسية بارزة أو مؤشر شدة أعلى - كما هو الحال في عامة السكان".