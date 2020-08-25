اليوم السابع
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خبير بترول: خفض أسعار الغاز للمصانع إنعاش وتحسين للدورة الاقتصادية للصناعة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:00 ص
خبير بترول: خفض أسعار الغاز للمصانع إنعاش وتحسين للدورة الاقتصادية للصناعة غاز المصانع
كتبت – مروة الغول

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قال خبير الغاز المهندس عمر الكومي، إن خفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة، أمر ضرورى حتى يستطيع المنتج المصرى المنافسة فى الأسواق العالمية، لافتا أن السعر العادل لأسعار الغاز ما بين 3 إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، قائلا "إن هذا السعر يرضى كافة الأطراف.

وأشار خبير الغاز، إلى أن خفض تكاليف الانتاج المرتفعة للصناعة المصرية يكون عن طريق خفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه لها لأن الغاز الطبيعى عنصر رئيس من عناصر تكلفة الانتاج وعند خفضه سينعكس إيجابيا على الصناعة الوطنية.

وأوضح المهندس عمر الكومي، أن خفض أسعار الغاز للمصانع يعزز المنافسة ويوفر فرص عمل العمالة وينعكس على الانتاج ويعمل على إنعاش وتحسين الدورة الاقتصادية للصناعة، لأن كل الصناعات تعتمد على الغاز الطبيعى كما أنه يعمل على زيادة الصادرة والمنافسة خارجيا فى الأسواق العالمية.


خفض أسعار الغاز للمصانع

الصناعة

المنافسة خارجيا

الاسواق الخارجية

التصدير

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