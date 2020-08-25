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خالد العنانى يصطحب أمين عام منظمة السياحة العالمية فى جولة بالأهرامات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:17 ص
خالد العنانى يصطحب أمين عام منظمة السياحة العالمية فى جولة بالأهرامات الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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يقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، بجولة داخل منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير وذلك خلال زيارة المسئول لمصر، لتفقد الإجراءات الاحترازية داخل المواقع الأثرية.



وكان أمين عام المنظمة قد قام بزيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

 

وبدأت الزيارة بجولة بمنطقة البانوراما الخارجية للمتحف على بحيرة عين الصيرة، ثم القاعة الرئيسية، وقاعة العرض المتغير التي تعرض 4 حرف تراثية رئيسية هم (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى).



وخلال الزيارة، أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن إعجابه بما شاهده بالمتحف من عظمة وجمال وخاصة منطقة البانوراما الخارجية علي البحيرة الرائعة، لافتا إلى أن هذا المتحف لن يكون متحفاَ آثريا فقط وإنما صرحاُ ثقافيا وترفيهياً متكاملاَ يحكى الأوجه المختلفة للحضارة المصرية، حيث أنه بالاضافة الي قاعات العرض المتحفي يضم المتحف مسرحاً وسينما ومجموعة كافتريات ومدرسة تربية متحفية للأطفال وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبحت المتاحف والمراكز الحضارية لها دور كبير في التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع.






 


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