خالد العنانى يؤكد قدرة الوزارة على حماية الآثار "مفيش حد يقدر يلمسها"

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة وكل من فيها مهمتهم الأساسية الحفاظ على الآثار، واستطرد: لا نسمح بالمساس بأى أثر مصرى، قائلا: "لو قام شخص بالكتابة بقلم رصاص على أثر فهذا عقوبته كبيرة فى القانون، ومفيش أثر فى مصر حد يقدر يلمسه مش يهده".

وأضاف أن أى كوبرى أو مشروع تقوم به الدولة يجب أن يتم أخذ موافقة الآثار أولا، لافتا إلى أن هناك خلط بين المبانى القديمة والمبانى الأثرية، ولكن المبانى المسجلة كأثر لها قواعد يتم تسجيلها بناء عليها، ولكن هناك بعض الغيوريين على المبانى القديمة عامة، فيقولوا عليها آثار، مشددا على انه لايوجد هدم لاى موقع مسجل كأثر.

وتم مؤخرا تداول صور لمسجد عارف باشا بعد تضرره خلال السنوات الماضية، لافتين إلى انه مبنى اثرى مهمل، ولكن وزارة الاثار اكدت أن مسجد عارف باشا غير مسجل كأثر ، لافتا إلى انه يخضع بالكامل لإشراف وزارة الأوقاف المسئولة عن المساجد الغير مسجلة على قائمة الاثار.

ويقع المسجد فى حى الدرب الأحمر حيث يوجد العديد من المبانى العتيقة المتنوعة ما بين مساجد وأسبلة وحمامات وكتاتيب تنتمى لعصور مختلفة، بعضها مسجل كأثر والبغض غير مسجل، ومن المبانى الغير مسجلة برز مسجد عارف باشا الذى يعود تاربخه ل150 عام.