خالد العنانى: المتحف المصرى الكبير أهم مشروع ثقافى وسياحى فى القرن الـ 21

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والأثار، أنه لم يجد أفضل من المتحف المصرى الكبير ليكون آخر محطة فى زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لمصر، لافتا إلى أن المتحف يدعو للفخر، وكل مرة يزور فيها المتحف يشعر بالانبهار.

وأضاف العنانى أن المتحف سيكون مفاجأة للعالم أجمع، وهو ليس مجرد ثقافى بل إنه مشروع سياحى الأهم فى العالم خلال القرن الـ21، وهدية مصر للعالم.

ولفت العنانى إلى أن الأمين العام يختتم زيارته لمصر من المتحف المصرى الكبير بعد جولات فى العردقة وتفقد الاجراءات الاحترازية فى المطار والفنادق ومراكز الغوص واجتماعات مع المستثمرين السياحيين واتحاد الغرف السياحية، موضحا أن أمين عام المنظمة التقى أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مهندس مصطفى مدبولى، وزيارة للمتحف القومى للحضارة.

وقال وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن هذا المتحف سيعود على السياحة المصرية بالايجاب، معربا عن إعجابه بالإجراءات المصرية لاستعادة السياحة، حيث بعد شهرين من افتتاح السياحة فى مصر نحن هنا نرى اجراءات حازمة لانتشار العدوى والتزام بها من كافة القطاع السياحى، مؤكدا أن السياحة ستعود خطوة بخطوة الى افضل مما كانت، ومنذ الغد سيعود السياح لمصر.

وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، المتحف المصرى الكبير، هذا الصرح الثقافى والأثرى الذى ينتظر العالم اجمع افتتاحه، حيث عبر عن اعجابه الشديد بهذا الصرح ومقتنياته.

وبدأت الجولة بميدان المسلة المعلقة، حيث قدم العنانى شرحا مفصلا عن فكرة الميدان والذى يظهر المسلة من كافة جوانبها بما فيها القاعدة المنقوش عليها اسم الملك رمسيس.

ثم تفقد الوزير والمسئول الدولى البهو العظيم، وأزاحا الستار عن أحدث تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي انضما للعرض فى بهو المتحف المصرى الكبير، وهما مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي 5 امتار.

وعرض العنانى على زوراب جزء من الهدايا التذكارية المصنعة بأيدى مصرية داخل المتحف المصرى الكبير والتى ستكون علامة تجارية كبيرة تحمل اسم المتحف المصرى الكبير وسيتم الترويج لها عالميا.

واختار العنانى إحدى الهدايا المصنعة على شكل اكسسوارات نسائى على شكل زهرة اللوتس، ومنحها لرئيس عام منظمة السياحة العالمية تذكارا لزيارته للمتحف.

وأكد العنانى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه دعوة لامين عام المنظمة لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير، وقال " الرئيس سيقرر موعد الافتتاح المناسب ونحن سنكون جاهزين".

وكان الوزير اصطحب امين عام المنظمة الى منطقة البانوراما باهرامات الجيزة والمطعم المزمع افتتاحه قريبا، ثم زار المسئول تمثال ابو الهول والتقط صورا تذكارية.

وخلال الجولة بالاهرامات قدم العنانى توجيها لأصحاب الجمال بالالتزام بركوب واحد فقط خلال جولة الجمل، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

وجلس امين عام منظمة السياحة العالمية فى المطعم بمنطقة البانوراما، وتناول القهوة بصحبة وزير السياحة والاثار، حيث قال الامين العام للمنظمة "اعظم فنجان قهوة شربته فى حياتى".



