حي بولاق الدكرور يزيل 4 أدوار لتخفيف الأحمال من برج "13 دور" آيل للسقوط.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أزال حى بولاق الدكرور بالجيزة 4 أدوار من عقار آيل للسقوط، تنفيذا لقرار إزالة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بإزالة 4 أدوار من عقار مكون من أرضى و12 دور متكرر، بـ5 شارع حسن عطيه راشد من شارع ترعة المجنونة حوض الذوات، تحت إشراف عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.

وفى ذات السياق شن حى بولاق الدكرور بناءا على تعليمات محافظ الجيزة، حملة لرفع الإشغالات على شارع كفر طهرمس وشارع داير الناحية بكفر طهرمس، وأسفرت الحملة عن رفع مخالفات المحال والإشغالات وعدد من الباعة الجائلين، وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة الإشغالات بمخازن الحى.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم، مشيرا إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوي الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي 2000 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 270 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و96 حاله ببولاق الدكرور 231 بالهرم والمنطقة الأثرية 93 حالة بالعمرانية و117 بالطالبية و 60 بشمال الجيزة و245 بالدقي و140 حالة إشغال بالعجوزة و 94 بالوراق و36 بأوسيم و 89 بأكتوبر والحدائق و92 بكرداسة و17 بالعياط و 178 بابو النمرس و28 بالصف و 60 بالواحات البحرية و20 باطفيح و20 بالبدرشين و 23 بالحوامدية.