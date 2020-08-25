حملات تموينية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة للخبز

الإسكندرية ـ جاكلين منير

ترأس محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية لمتابعة مخابز إدارة شرق رافقه فى الجولة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى والتى أستمرت حتى نهاية عمل المخابز، وذلك فى اليوم الثامن على التوالى لتطبيق تعديلات منظومة الخبز.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم أن وكيل الوزارة بالإسكندرية قد تابع وأعضاء الحملة، أوزان رغيف الخبز بالعديد من المخابز البلدية ومطابقته للمواصفات الفنية، كما استمع إلى أراء المواطنين بكل مخبز تم المرور عليه والتى أجمعت أن جودة الرغيف زادت وحجمه هو المعتاد عليه لم نشعر بأى تغيير كما أثنى جموع المواطنين على تواجد وكيل وزارة التموين بين الجماهير وجود الرقابة التموينية بالمخابز على مدار ساعات التشغيل وهذا يعطى نوع من الطمأنينة لنا.

من جهه أخرى، انطلقت حملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة السادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم ،وذلك طبقا لتعليمات معالى الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالمتابعات الفنية لإنتاج رغيف الخبز حيث تم بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن 90 جرام الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين وتم التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز والالتزام بالوزن القانونى والمواصفات الفنية لرغيف الخبز.