حكاية أول كلب فى بريطانيا يعالج من السرطان بعلاج الورم المخصص للإنسان

كتبت نهير عبد النبى

لأول مرة تم علاج كلب من السرطان بعلاج بشري يُزعم أنه الأول في بريطانيا، حيث تلقى رالف، وهو كلب جوردون يبلغ من العمر خمس سنوات ، شعاعًا من الإشعاع في شكل الورم بالضبط، وتم تقديم التقنية المتقدمة ، المعروفة باسم العلاج الإشعاعي المعدل الشدة (IMRT) ، بواسطة جهاز يسمى Vital Beam.



الكلب

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية ، تقدم الآلة الموجودة في مستشفى الحيوانات الصغيرة بجامعة إدنبرة ، العلاج بالأشعة السينية مباشرة إلى الخلايا السرطانية، باستخدام IMRT ، يمكن توصيل الإشعاع إلى الورم مع تقليل المخاطر على الأنسجة السليمة، بعد العلاج ، تقلص ورم رالف بشكل كبير ، وتوقف نزيف الأنف الذي كان يعاني منه ويقال إنه يعيش الحياة على أكمل وجه.



كلب

قالت ماغدالينا باريز ، أخصائية علاج الأورام بالإشعاع من كلية الدراسات البيطرية الملكية (ديك) بجامعة إدنبرة: نحن محظوظون لأن لدينا أحدث التقنيات المتاحة لمرضانا، تتيح لنا هذه التقنية المتقدمة توفير الكثير من الأنسجة الطبيعية والصحية وتمنحنا القدرة على زيادة جرعات الإشعاع للأورام، هدفنا الأساسي هو محاربة السرطان ولكن في نفس الوقت تحسين نوعية الحياة أو الحفاظ عليها.

بعد العلاج ، تقلص ورم رالف بشكل كبير ، وتوقف نزيف الأنف الذي كان يعاني منه ويقال إنه يعيش الحياة على أكمل وجه، نحن سعداء بتقدم رالف ونأمل أن يستمتع بنوعية حياة جيدة لفترة طويلة مع أصحابه المحبين."

كان رالف يعاني من نزيف أنفي متكرر وشخص طبيب بيطري وجود ورم حاد في أنفه أثر على تنفسه وكان من الممكن أن يقتله، قالت المالكة جينا فوربس: `` كان الفريق مطمئنًا في وقت مخيف وكان لديه مثل هذا التصميم للقتال من أجل رالف.

كنا نعلم أنه كان يحصل على أفضل رعاية ممكنة ، وبعد علاجه ، جلبنا دائمًا إلى المنزل كلبًا تم الاعتناء به جيدًا. حالته أفضل بكثير الآن.