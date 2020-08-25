اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:06 م
خالد صلاح
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حق الرد.. هيئة الدواء تؤكد أنها لم تصدر بيانات حول تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:20 م
حق الرد.. هيئة الدواء تؤكد أنها لم تصدر بيانات حول تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية

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أكدت هيئة الدواء المصرية، أنها لم تصدر أى تصريحات أو بيانات تتعلق بتسجيل دواء لعلاج الحالات المكتشف إصابتها مبكرا بسرطان المعدة والثدى، مطالبة بضرورة التنبيه على شركات الأدوية أن تتوخى الحذر والحيطة وعدم الزج بها فى مثل هذه الأمور، خاصة أن الإعلان عن الأدوية مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويتطلب الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

وينشر "اليوم السابع"، رد هيئة الدواء المصرية، إعمالا لحق الرد، والتزاما منا تجاه القارئ، الذى نحرص على أن تكون كل المعلومات التى تصل إليه صحيحة ودقيقة.


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