حق الرد.. ناصر الكريوين: محضر واقعة اتحاد المحامين العرب مازال قيد التحقيق

نشر"اليوم السابع" وفقا لمحضر رقم 3408 لسنة 2020 بقسم شرطة قصر النيل، تفاصيل تبادل الاتهامات بين أنغام سيد سكرتيرة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، وسيد شعبان اتهمت فيه الثانى بطردها من مقر الاتحاد وتغيير كالون باب السكرتارية.

ومن جانبه أرسل ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ردا على الخبر الذى نشره اليوم السابع ، أبدى فيه اعتراضه على نشر الخبر الخاص بالمحضر المشار إليه ، استنادا إلى أن المحضر ما زال قيد التحقيق أمام الجهات القضائية المختلفة ، ورغم اختلافنا مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، فيما ذهب إليه من اعتراض على أداء وسائل الإعلام لمهام عملها وفق التدرج القضائى والتوصيفات القانونية المتعلقة بالأحداث وأطرافها ، وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والقواعد التى يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التى تلتزم بها مؤسسة "اليوم السابع"، ننشر رد ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

قال ناصر الكريون الأمين العام لاتحاد المحامين العرب : " إيماء إلى ما نشر من خبر باليوم السابع من تفاصيل ، حرى بنا و أعمالا بصراحة نصوص قانون تنظيم الصحافة و كذلك ميثاق نقابة الصحفيين و ما درجت عليه مواثيق الشرف الصحفى ، أن يوجه عنايتكم مخالفة ما تم نشره بالخبر للواقع جملة و تفصيلا وإن الخبر ذكر أن محضر قد حرر بالواقعة و أحيط علمكم أن هذا المحضر مازال قيد التحقيق" .

و حق التعليق ، أن هذه المعركة لا ناقة لليوم السابع فيها و لا جمل و أنها اعتمدت فى خبرها الذى نشر بعنوان :" تفاصيل تبادل الاتهامات بين سكرتيرة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب و سيد شعبان" على ما جاء فى المحضر الذى حرر برقم 3408 لسنة 2020 بقسم شرطة قصر النيل.

ومن جانبنا نقول للسيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، إننا لم نزد على ما ذهب هو إليه ، فقد نشرنا الواقعة من واقع محضر رسمى ، ولم نفتئت على عمل الهيئات التنفيذية المختصة ، ولم نزد على ما فى المحضر الرسمى من معلومات ، وهو دور وسائل الإعلام وفق كل المواثيق والأعراف فى مصر والعالم العربى والعالم