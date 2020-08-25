اليوم السابع
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حفل فى متجر "كباب" بولاية كوينزلاند الاسترالية يثير الجدل ومطالب بالتحقيق

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:11 ص
حفل فى متجر "كباب" بولاية كوينزلاند الاسترالية يثير الجدل ومطالب بالتحقيق حفل فى متجر "كباب" بولاية كوينزلاند الاسترالية
كتب خالد إبراهيم

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أثار حفل في أحد متاجر الكباب في الضواحي الداخلية لبريسبان فى استراليا، القلق، حيث لا تزال الولاية على حافة الهاوية بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية كوينزلاند، فقد تم نشر مقطع فيديو ، يظهر مجموعة كبيرة من الشباب وهم يرقصون ويقفزون في متجر فورتيتيود فالي، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قوبل من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بغضب شديد، ورفض، لا سيما أن المحل يبدو وأنه استوعب أكثر مما يحتمل.

 

@balaclint

1.5 metres pls guys 😂 ##fyp ##foryoupage ##fortitudevalley ##viral ##foryou ##covid

♬ original sound - balaclint

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تأكيد 11 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في كوينزلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم الإعلان عن قيود جديدة، وفى جميع أنحاء الولاية، هناك 16 حالة نشطة، معظمها مرتبطة بمركز احتجاز الشباب في بريزبين، بحسب 7news.

الحفل فى المطعم
الحفل فى المطعم

 

من المطعم
من المطعم

 

بينما أعلنت ولاية فيكتوريا، ثانى أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، وفاة 8 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية و148 إصابة جديدة، وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات فى 7 أسابيع.

 

وأجبرت الزيادة فى عدد الإصابات بفيكتوريا، السلطات على تشديد القيود على حركة السكان، كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية لكن الولاية الواقعة جنوب شرق أستراليا تشهد تباطؤا فى الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.

 


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ولاية كوينزلاند

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كورونا

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