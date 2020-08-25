حبس متهم بحيازة مخدر الفودو بالسلام 4 أيام

كتب: أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الفودو بمحيط قسم السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.