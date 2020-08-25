حبس متهم بترويج مخدر الهيروين فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمحيط قسم السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط كلٍ من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.