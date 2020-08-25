حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى السلام

كتب ـ عبد الله محمود

قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في حيازة الهيروين والفودو المخدر بدائرة قسم شرطة السلام، وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطلين، الأول مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش ، و3 طلقات لذات العيار، والمتهم الثاني، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جراما" ومبلغ مالى وهاتف محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.