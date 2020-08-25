حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، أثناء سيرهم بتوك توك مسروق بأحد شوارع عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية،، حال استقلالهما مركبة "توك توك " وسيرهما عكس الاتجاه.

بمناقشتهما عن مصدر المركبة المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها من دائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" "مبلغ بسرقتها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المركبة الثانية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المركبتين واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.