حبس المتهم بالاستيلاء على أموال 4 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في المحلة

الغربية - مصطفى عادل

نجح ضباط المباحث الجنائية في المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية، فى القبض على صاحب مكتب سياحة بدون ترخيص بقرية القيصرية مركز المحلة، لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج، بزعم توفير فرص عمل لهم، واستيلائه على أموالهم.

كانت بلاغات قد تعددت من 4 ضحايا ضد المتهم ويدعى"الرفاعى.ع.م"، تتهمه بالنصب والاحتيال وتحصيل مبالغ مالية من ضحاياه، بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم، وقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم، إلا انه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ لأصحابها.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحيه أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإنشائه شركة للتسويق العقارى بمنطقة المعادى بالقاهرة، واستغلالها فى ارتكاب أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولى على حوالى مليون وسبعمائة ألف جنيه، كمقدمات حجوزات لوحدات مصيفية بمحافظة مطروح من 9 مواطنين، وتم ضبطه وبحوزته 5 كارنيهات منتحلاً بها شخصيات مختلفة، يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى، وبمناقشته اعترف بارتكابة الواقعة.