اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز تنظيم الكهرباء يوضح كيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع.. فيديو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:09 م
جهاز تنظيم الكهرباء يوضح كيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع.. فيديو عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يوضح فيه كيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع بأنواعه المختلفة وطريقه قراءة صفحاته والوقت الأنسب لوضع كارت الشحن بالعداد.
 
وأوضح الجهاز، أن هذا الفيديو يأتى فى إطار مبادرة للتوعية بطرق التعامل مع العداد مسبوق الدفع، و ذلك بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال مشاركة الدكتور أحمد عبد الدايم المشرف على خدمات العدادات الذكية و مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

العداد مسبوق الدفع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة