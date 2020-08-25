اليوم السابع
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"جنايات الزقازيق" تعاقب عامل بالسجن سنة هتك عرض طفل تحت التهديد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:10 م
"جنايات الزقازيق" تعاقب عامل بالسجن سنة هتك عرض طفل تحت التهديد المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة ن اليوم الثلاثاء،عامل  بمركز بلبيس، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، لقيامه بهتك عرض طفل تحت التهديد مستخدما "حزام" لترويعه ، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 42070 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بتقديم  "  ف م " 40 سنة عاملة زراعية، ببلاغ  عن تعرض نجلها ويدعي" ص .  ع -  15 سنة ، عامل بمصنع أعشاب ،بقيام" أحمد . م .  س" مقيم دائرة مركز بلبيس بالإشتراك مع أخرين  بإستدراجه  إلي مكان  خالى من الأهالى،  والتعدى عليه بالضرب بإستخدام " حزام" وإجباره على خلع ملابسه  وهتك عرضه بالقوة، وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد ، معاون مباحث بلبيس، إلي صحة الواقعة، وقررت نيابة بلبيس العامة إحالة المتهم إلى  محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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