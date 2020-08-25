"جنايات الزقازيق" تعاقب عامل بالسجن سنة هتك عرض طفل تحت التهديد

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة ن اليوم الثلاثاء،عامل بمركز بلبيس، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، لقيامه بهتك عرض طفل تحت التهديد مستخدما "حزام" لترويعه ، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.