جدل فى فرنسا بسبب مطالبة الشرطة لسيدات بتغطية صدورهن على الشاطىء

كتب: أحمد علوى

شهدت فرنسا حالة من الجدل بعدما طالبت الشرطة الفرنسية ، اليوم الثلاثاء ، مجموعة من النساء تغطية صدورهن بعد شكوى أم كانت برفقة أطفالها الصغار على أحد الشواطئ ، وبناء عليه طلبت الشرطة من ثلاث نساء عاريات تغطية صدورهن ، في خطوة أثارت غضبًا كبيرًا حتى أن أحد السياسيين وصفها بأنها "تهديد للثقافة الفرنسية".

ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية أبلغت الشاهدة ماري هيبرارد ، القناة الثالثة الفرنسية، أنها كانت تستحم عندما رأت الشرطة تقترب من اخريات فى "حمامات الشمس ، وأوضح مسئولين بالشرطة، أنه لا يوجد قانون يحظر هذه الممارسة، ولكن الضباط حاولوا تقديم "حل غير دقيق" للشكوى.