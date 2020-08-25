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جدل فى فرنسا بسبب مطالبة الشرطة لسيدات بتغطية صدورهن على الشاطىء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:22 م
جدل فى فرنسا بسبب مطالبة الشرطة لسيدات بتغطية صدورهن على الشاطىء حمام شمس - ارشيفية
كتب: أحمد علوى

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شهدت فرنسا حالة من الجدل بعدما طالبت الشرطة الفرنسية ، اليوم الثلاثاء ، مجموعة من النساء تغطية صدورهن بعد شكوى أم كانت برفقة أطفالها الصغار على أحد الشواطئ ، وبناء عليه طلبت الشرطة من ثلاث نساء عاريات تغطية صدورهن ، في خطوة أثارت غضبًا كبيرًا حتى أن أحد السياسيين وصفها بأنها "تهديد للثقافة الفرنسية".

ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية أبلغت الشاهدة ماري هيبرارد ، القناة الثالثة الفرنسية، أنها كانت تستحم عندما رأت الشرطة تقترب من اخريات فى "حمامات الشمس ، وأوضح مسئولين بالشرطة، أنه لا يوجد قانون يحظر هذه الممارسة، ولكن الضباط حاولوا تقديم "حل غير دقيق" للشكوى.

 

 

 


فرنسا

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اخبار العالم

حمام شمس

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