جامعة حلوان تنظم ويبينار علمى للتعريف بمبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، ويبينار علمى أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، جاء الويبينار للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" ، والتى تتضمن "ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسى واحد" .

قدم الندوة هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات.

أكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، هى فرص عظيمة تغطى تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالمياً بالولايات المتحدة الامريكية ، واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفنى اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى.

وأوضحت الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة ، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ)، بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.