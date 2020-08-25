جامعة بنى سويف : تدشين مجمع مركزى للمكتبات بالحرم الجامعى الثانى بشرق النيل

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بتدشين مجمع مركزى للمكتبات بالحرم الجامعى الثانى بشرق النيل، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، صباح اليوم ، للاطمئنان على سير العمل بكليات الجامعة شرق النيل.

وأوضح رئيس الجامعة،فى بيان له اليوم،أن الهدف من الجولات الميدانية متابعة سير العمل ورصد أى تحديات أو مشكلات تواجه العاملين، وإيجاد حلول لها وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى متابعة انضباط العمل الإداري، والالتزام بمواعيد الحضور، وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها ارتداء الكمامات ، وقياس درجات الحرارة لكافة المترددين على الجامعة .

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة ، الكافتيريات الجديدة تحت الإنشاء بمجمع التعليم الصناعى، ومبنى المدرجات الجديد، وأبدى بعض الملاحظات منها تركيب مصاعد كهربائية للمبنى، والاهتمام بالمساحات الخضراء الخارجية ، كما تفقد وحدة السيارات الجديدة، والتى لها دور كبير فى صيانة أعطال السيارات سواء فيما يخص السيارات الخاصة بالجامعة، أو سيارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وجدد الدكتور منصور، تأكيده على حرص الجامعة لتقديم الدعم الكامل للورشة ، وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لتشخيص وصيانة الأعطال ، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة، مع عمل ميكنة كاملة للمخازن وكافة عمليات الصيانة والمتابعة الدورية.