جامعة الإسكندرية: تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة

الإسكندرية - أسماء على بدر

وجه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة اليوم ، بمركز المؤتمرات بسموحة الشكر لكافة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واللجنة الطبية بالجامعة، على تضافر الجهود وأدائهم المتميز فى ظل أزمة جائحة كورونا، والانتهاء من العام الدراسى وأعمال الامتحانات بنجاح ملموس.

وأكد رئيس جامعه الإسكندرية على العمداء ضرورة الانتهاء من خطة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2021/2020، تتضمن التوسع فى التعليم عن بعد وتطبيق نظام التعليم الهجين لتقليل عدد أيام حضور الطلاب بالكليات، والتوسع فى نظام الامتحانات والتصحيح الالكترونى بغية الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى حرصاً على صحة وسلامة كافة منتسبى جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة اهداف التنمية المستدامة، يكون مقرها الدائم جامعة الإسكندرية وتعمل تحت مظلة برنامج الشبكات القومية واللجان الوطنية والمرصد المصري، وذلك اتساقا مع أهداف الشبكة القومية للتنمية المستدامة.

ووافق المجلس على إنشاء وتأسيس شركة لجامعة الإسكندرية لاستغلال مخرجات البحث العلمى كأول شركة على مستوى الجامعات المصرية، والاستفادة من قوانين الحوافز العلمية التى تسمح بإنشاء هذه الشركات فى الجامعات، وجارى اتخاذ الإجراءات نحو تسجيلها بوزارة الاستثمار، وسوف تقوم الشركة بالأستفادة من موارد الجامعة الحالية، وتسويق المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية دعما للاقتصاد المبنى على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

ووافق المجلس على بدء البرامج التدريبية التحويلية للقطاع الصحى وتشمل برنامج مساعد خدمات صحية بالتعاون مع كلية التمريض ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، وبرنامج فنى إخصاب بالتعاون مع مراكز الخصوبة بالاسكندريه وقسم النساء والتوليد بكلية الطب.

واحيط المجلس علما بصدور القرار الوزارى بإنشاء درجة ماجستير المشترك بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات بنظام الاونلاين تحت مسمى "العلوم فى إدارة الإبداع والتغيير" وذلك كبداية للتحول ودراسة البرامج والماجستير عن طريق التعلم عن بعد.

واستعرض الدكتور كريم حلمى المدير التنفيذى لمطبعة الجامعة ومركز خدمة المجتمع، ملامح التطوير التى طرأت على مطبعة جامعة الإسكندرية لرفع كفاءتها وتطوير مركز خدمة المجتمع، ومركز اللغة الإنجليزية، واستحداث وحدة الطباعة الرقمية بالمطبعة لأول مرة واستحداث خدمات طباعة وتجليد الرسائل العلمية وتجهيز غرفة انتظار الدارسين وتسويق منتجات المطبعة للسوق الخارجي، فضلاً عن استحداث دورات تدريبية جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع.

ووافق المجلس على تعيين 6مدرس، ومنح 25 درجة الدكتوراة و49 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.