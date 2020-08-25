جامعة أسوان توقع مذكرة تعاون مع مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية

أسوان- صلاح المسن

وقع الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان،مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات الإسكندرية وعين شمس و بنى سويف والزقازيق.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إن هذه مذكرة التعاون تأتى فى إطار مشروع مركز التميز للمياه والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى (USATD).

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى والتعليم لدعم نجاح واستدامة مركز التميز للمياه لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل على تنوع مصادرها. ويهدف التفاهم على إضفاء الطابع المؤسسى على العلاقات بين كل الأطراف والعمل على تحديد أدوار مسؤوليات كل طرف فى إطار اتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD) وترحب جامعة أسوان بهذا التعاون المشترك والفعال فى مجال المياه وتنوع مصادرها والعمل على تبادل الخبرات العلمية والبحثية فى مجال المياه.