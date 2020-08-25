اليوم السابع
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توزيع 557 بطاقة تموينية على المستحقين ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة بالشرقية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:42 م
توزيع 557 بطاقة تموينية على المستحقين ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن وصول 557 بطاقة تموينية لتوزيعهم على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً وغير مقيدين تموينياً.

أضاف المحافظ فى بيان له اليوم أن عملية التوزيع تتم من خلال الإدارات الإجتماعية بالتعاون مع إدارات التموين بكل مركز ومدينة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ، مشدداً على سرعة تسليم بطاقات التموين للمستحقين بكل دقه والتيسير عليهم.

ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أنه ورد للمديرية عدد 557 بطاقة تموين وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من أصحاب معاش تكافل وكرامة وغير مسجلين تموينياً وذلك بمعرفة إداراتى التضامن الإجتماعى والتموين بكل مركز ومدينة لرفع الاعباء المعيشية عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة .

 

 

 


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