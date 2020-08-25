تنفيذ 31 قرار غلق محلات ورفع وإزالة 310 حالات إشغال بفاقوس شرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، حملة مكبرة لرفع عدد كبير من الإشغالات والإعلانات المخالفة وذلك بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المرافق وقسم الإشغالات والإعلانات ورخص المحلات برئاسة المركز وبالتعاون مع مباحث تموين فاقوس والإدارة الصحية.

أسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إشغال عبارة عن تندة بالطريق العام وإزالة 125 حالة إشغال عبارة عن تلتوار وسلم مخالف للقانون رقم 140 لسنة 56، وإزالة ورفع 310 حالات إشغال متنوعة، وإزالة 3 أكشاك، وتنفيذ قرار غلق لعدد 31 من المحلات بمنطقة السوق بالقرار رقم 145 لسنة 2020، بالإضافة لتنفيذ 3 قرارات إزالة أملاك دولة جهة ولاية للرى بالمدينة بمساحة 80 م.

كما شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بنطاق الحى بمشاركة الموظفين والمسئولين بالنوبتجية المسائية برئاسة الحى وبالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد عاطف هيكل والعقيد وليد عباس، لرفع الإشغالات بنطاق الحى للمساهمة فى تيسير الحركة للمارة والسيارات والتعامل مع المخالفين بكل حزم وجدية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن حملات لرفع الإعلانات والإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.