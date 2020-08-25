اليوم السابع
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تنسيق 2020.. 137 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للعام 2020/2021

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:26 ص
تنسيق 2020.. 137 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى للعام 2020/2021 تنسيق الجامعات - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن  السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
 
وأوضح  السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ،  أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

 


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