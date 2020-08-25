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تنسيق 2020.. صيدلة حلوان تعلن شروط برنامج الصيدلة الإكلينيكية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:13 م
تنسيق 2020.. صيدلة حلوان تعلن شروط برنامج الصيدلة الإكلينيكية تنسيق الجامعات
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن شروط التقديم في برنامج "الصيدلة الإكلينيكية"، حيث يقبل برنامج (فارم دى- PharmD) الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى علوم عن طريق مكتب التنسيق، وكذلك طلاب الثانوية العامة المعادلة عن طريق مكتب التنسيق، والطلاب المقيدين بكليات الصيدلة المناظرة (من نفس البرنامج ذو اللائحة الموحدة)، والراغبين فى التحويل إلى برنامج الصيدلة الاكلينيكية.

وتتم الدراسة بنظام الساعات المعتمدة على أن لا تتعدى نسبة الطلاب المحولين إلى البرنامج 25% من عدد طلاب الفرقة.

ويتطلب البرنامج  دراسة عدد 177 ساعة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسية وتشمل متطلبات الكلية الاختيارية، بالإضافة إلى ثلاث ساعات معتمدة كمتطلبات للجامعة، وكذلك اجتياز سنة الامتياز والتى تشمل مشروع التخرج فى أحد التخصصات المطروحة للتسجيل، ويتم تدريب الطالب ميدانيا بواقع 100 ساعة تدريب فعلية فى الصيدليات الاهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات التى يقرها مجلس الكلية.


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