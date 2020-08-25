تموين الأقصر: ضبط 1000 علبه سجائر تركى مهربة قبل بيعها بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية وتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومحلات بيع الأدخنة والسجائر، تم تشكيل لجنة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد وعثمان وشربف سعد المفتشين بالمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت الحملات فى ضبط 1000 علبة سجائر تركى مهربه قبل بيعها بالسوق، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 7633 ضد "م.م.ك"، وتحرر 2 محضر ترخيص، و5 عدم وجود شهاده صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار ، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه تم حتى الآن صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

وتم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات تموينية أمس نجحت فى تحرير 6 مخالفات متنوعة وضبط 100 علبة سجائر بدون فواتير، مضيفاً أنه أسفرت نتيجه المرور والحملات عن ضبط 5 كرتونة شيبسي بدون فواتير، وضبط 100 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير، وضبط شيكارة دقيق على عربه كارو، وضبط 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.