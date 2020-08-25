تكدس مرورى على طريق الكورنيش بسبب كسر ماسورة مياه

كتب: محمد أبو ضيف

تكدست الحركة المرورية صباح اليوم الثلاثاء، على طريق الكورنيش أمام القادم من منطقة المظلات وفي طريقه إلى ميدان عبد المنعم رياض والتحرير، ومنطقة وسط البلد، من محطة السوق حتى مطلع محور 26 يوليو، بسبب كسر ماسورة مياه.

على الفور قامت سيارات شفط المياه بالعمل على التخلص منها، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

وانتظمت الحركة المرورية على نفس الطريق فى الاتجاه المعاكس، من ميدان التحرير، حتى ميدان المؤسسة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.