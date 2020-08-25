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تفاصيل وصول 13 عربة لقطارات الدرجة الثالثة وموعد دخولها الخدمة.. فيديو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:32 م
تفاصيل وصول 13 عربة لقطارات الدرجة الثالثة وموعد دخولها الخدمة.. فيديو المهندس أشرف رسلان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه جرى وصول 13 عربة للقطارات من الدرجة الثالثة وسيتم استلام 22 عربة أخرى في 30 أغسطس الجاري.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لوحة كهربائية موجودة في كل عربة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن العربات التي تم استلامها اليوم تعد من الأحدث على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه سيتم إدخال العربات للخدمة بعد وصول الـ22 الأخرى أواخر الشهر الجاري.

وأوضح رسلان، أن هناك مراوح في سقف العربة ويوجد شبابيك قابلة للفتح ويوجد 88 مقعدًا في العربة ويكون الحجز قبل انطلاقها، مع السماح بوقوف المواطنين بنسبة 20%.

وأشار إلى أن العربات الجديدة ستكون في متناول المواطن العادي وسيتراوح سعرها بين أسعار القطارات العادية والقطارات المكيفة.

 

 


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