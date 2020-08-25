تعرف على خطة القوافل الطبية العلاجية خلال سبتمبر بصحة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خطة القوافل العلاجية لشهر سبتمبر 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق، كما أوضح أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالى 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل بلقاس، جمصة، ميت غمر، المنصورة، وغيرها من المناطق النائية التى تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

الجدير بالذكر أن خطة الشهر الحالى تشمل تنفيذ القوافل في قرية ابو نور الدين مركز جمصة يومى 31/8، 1/9 وقرية القيطون مركز ميت غمر يومى 7،8 وقرية موسى العربى مركز بلقاس يومى 11،12 وقرية الأمل مركز بلقاس يومى 14،15 وقرية الخليج مركز المنصورة يومى 21،22 وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومى 28،29 .

وأكد مكى على أهمية الاستمرار فى الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وبتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار.