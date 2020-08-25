اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعاون جامعتى بنها وكانتربرى الإنجليزية لتنفيذ برامج مشتركة بالطب والتمريض

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:57 ص
تعاون جامعتى بنها وكانتربرى الإنجليزية لتنفيذ برامج مشتركة بالطب والتمريض خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع جامعة كانتربرى البريطانية، وذلك في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات قوية مع الجامعات الدولية.

وشارك من جامعة بنها الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الطلاب الدوليين، وشارك عن جامعة كانتربري الدكتورة سوزان بلامر ودكتور رانجيت أكوليكار.

وقال الدكتور حسين المغربي، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية خاصة فى مجال الطب والتمريض، وتم عقده عبر الإنترنت نظرا للظروف الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أنه جارى وضع خطة عمل لتنفيذ برامج مشتركة للدراسات العليا بين كلية طب بنها وجامعة كانتربري، كما أنه تم الاتفاق على تحديد مواعيد لقاءات قادمة لمناقشة برامج مرحلة البكالوريوس سواء فى الطب أو التمريض.

وأكد الجيزاوى، على أن تطوير العلاقات الدولية مع جامعة بنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعتين وتبادل الخبرات بين الجامعتين علي مستوي تدريب أعضاء هيئة التدريس علي النظم الجديدة التدريس وأساليب الامتحانات المبتكرة وكذلك تفعيل نظام التبادل الطلابي بين الجامعتين.

يذكر أن جامعة كانتربري جنوب شرق انجلترا تأسست في العام 1962 وتضم نحو 15000 طالبا وطالبة، ومعتمدة عام ٢٠٠٥ وتنقسم الجامعة إلى خمس كليات وهي كلية الآداب والانسانيات، كلية الأعمال والإدارة، كلية التربية، كلية الصحة والرعاية الاجتماعية، وكلية العلوم الاجتماعية.

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

نائب رئيس جامعة

اخبار مصر

التبادل الطلابي

جامعة كانتربري الانجليزية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية لاختبارهم.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:01 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الثانية بكلية آداب جامعة بنها

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:53 ص

نائب رئيس جامعة بنها: 500 طالب وطالبة يسجلون رغباتهم بـ4 معامل تنسيق

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:02 م

نائب جامعة بنها: الرشوة الجنسية لعميد كلية التربية عمل فردى يتنافى مع المجتمع الجامعى

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:25 ص

جامعة بنها: ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه ولا يوجد أحد فوق المسائلة

السبت، 22 أغسطس 2020 03:44 م

جامعة بنها بعد عزل عميد كلية التربية السابق بسبب رشوة: موقوف عن العمل يناير 2018

السبت، 22 أغسطس 2020 03:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة