تعاون جامعتى بنها وكانتربرى الإنجليزية لتنفيذ برامج مشتركة بالطب والتمريض

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع جامعة كانتربرى البريطانية، وذلك في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات قوية مع الجامعات الدولية.

وشارك من جامعة بنها الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الطلاب الدوليين، وشارك عن جامعة كانتربري الدكتورة سوزان بلامر ودكتور رانجيت أكوليكار.

وقال الدكتور حسين المغربي، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية خاصة فى مجال الطب والتمريض، وتم عقده عبر الإنترنت نظرا للظروف الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أنه جارى وضع خطة عمل لتنفيذ برامج مشتركة للدراسات العليا بين كلية طب بنها وجامعة كانتربري، كما أنه تم الاتفاق على تحديد مواعيد لقاءات قادمة لمناقشة برامج مرحلة البكالوريوس سواء فى الطب أو التمريض.

وأكد الجيزاوى، على أن تطوير العلاقات الدولية مع جامعة بنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعتين وتبادل الخبرات بين الجامعتين علي مستوي تدريب أعضاء هيئة التدريس علي النظم الجديدة التدريس وأساليب الامتحانات المبتكرة وكذلك تفعيل نظام التبادل الطلابي بين الجامعتين.

يذكر أن جامعة كانتربري جنوب شرق انجلترا تأسست في العام 1962 وتضم نحو 15000 طالبا وطالبة، ومعتمدة عام ٢٠٠٥ وتنقسم الجامعة إلى خمس كليات وهي كلية الآداب والانسانيات، كلية الأعمال والإدارة، كلية التربية، كلية الصحة والرعاية الاجتماعية، وكلية العلوم الاجتماعية.