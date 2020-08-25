اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 م
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تسليم 1864 بطاقة تموينية للمواطنين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:25 م
تسليم 1864 بطاقة تموينية للمواطنين بكفر الشيخ بطاقات تموينية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 1864 بطاقة تموينية ذكية جديدة، ما بين بدل تالف وبدل فاقد.

ووجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليمها المكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، لتسليمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر القادم .

وأضاف الهابط، أن الحملة التى شكلها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، تمكنت من ضبط سلع استهلاكية منتهية الصلاحية خلال حملتها على أسواق كفر الشيخ وبيلا، مؤكداً أن الحملات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفين .

 


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