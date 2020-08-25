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تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا فى يوم واحد فى لبنان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:30 م
تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا فى يوم واحد فى لبنان كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لبنان تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى لبنان، أمس الأول الأحد، تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد التراكمى للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 12698 حالة.


لبنان

كورونا

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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