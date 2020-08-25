ترامب يلتقى 6 رهائن سابقين تم تحريرهم من سوريا وإيران وفنزويلا

كتبت ريم عبد الحميد

وجه ستة رهائن أمريكيون الشكر للرئيس دونالد ترامب خلال الليلة الأولى لمؤتمر الحزب الجمهورى وذلك لإعادتهم إلى وطنهم سالمين.

وبحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، فإن الرئيس كرم الرهائن والمحتجزين بالبيت الأبيض فى لقاء تم بثه اثناء المؤتمر، وجلس الرئيس مع الأمريكيين الستة الذين احتجزوا كرهائن فى سوريا وإيران وفنزويلا وتم تحريرهم خلال حكمه.

وهؤلاء الرهائن هم مايكل وايت، المحارب السابق بالبحرية الأمريكية الذى تم اعتقاله أثناء زيارته صديقته فى إيران، وسام جودوين، المسافر حول العالم الذى تم احتجازه بسوريا لعدم حصوله على تأشيرة فى عام 2019، والقس أندرو برونسون التى تم القبض عليه فى تركيا عام 2016، وجوشوار وتمارا هولتن الذين تم احتجازهما فى فنزويلا بعد زفافهما وتم اتهامهما بتخزين اسلحة، والقس بريان نيران، الذى تم القبض عليه من قبل الحكومة الهندية لحيازته 40 الف دولار دون الإفصاح عنها.

وقال ترامب إنه مسرور للغاية للسماح للجميع بمعرفة انهم أعادوا أكثر من 50 رهينة من 22 دولة مختلفة، ونحن فخورون للغاية بما قام به.

ودعا الرئيس الرهائن السابقين للحديث عن تجاربهم. وقال القس برونسون : لقد تم احتجازى فى تركيا لأكثر من عامين وقمتم بخطوات غير مسبوقة لتأمين إطلاق سراحى، لقد حاربت إدارتك حقا من أجلى.

وقال جودوين الذى تم احتجازه فى سوريا لـ 63 يوما، إنه يشعر بامتنان كبير لعودته إلى الوطن بسلام،، وقال للرئيس: "لقد أعدتنى".

وتقول فوكس نيوز إنه فى المتوسط، يتم اختطاف ما بين 200 إلى 300 أمريكى من العاملين فى الإغاثة أو الصحفيين أو السائحين أو الطلاب أو رجال الأعمال أو أصحاب الجنسيات المزدوجة، من قبل أطراف مثل الجماعات الإجرامية أو الإرهابيين أو يتم احتجازهم من قبل دول خصوم سنويا، وذلك وفقا لمنظمة Hostage US.