ترامب يشكر "CNN" على تغطية المؤتمر الجمهورى: كان جيدا لبلدنا شكرا جزيلا

ريهام عبد الله

وجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الشكر لقناة "CNN" لتغطيتها المؤتمر الجمهورى الليلة الماضية، قائلا :"كان ذلك جيد جدا لشبكة سى إن إن، وكان جيدا لبلدنا فى نفس الوقت، شكرا لكم".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"مقدر جدا أن سى إن إن، غطت الغالبية العظمى من المؤتمر الجمهوري الليلة الماضية، كان ذلك جيدًا حقًا لشبكة CNN ، بينما كان جيدًا في نفس الوقت لبلدنا، شكرا جزيلا!".



ترامب

وفى سياق آخر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، بـ"المجنون"، بسبب تصريحاته في إحدى مؤتمراته الانتخابية، بأنه سيقوم بإغلاق البلاد مرة أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وغرد ترامب على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "قال جو بايدن إنه سيغلق البلاد مرة أخرى. هذا جنون! لدينا نمو قياسي في الوظائف وسوق أسهم مزدهرة، لكن جو سينهي كل ذلك ويغلقه بالكامل. سخيف".