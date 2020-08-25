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ترامب: الولايات المتحدة تشهد المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:34 ص
ترامب: الولايات المتحدة تشهد المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أعرب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن ثقته بأنه سيكون من الممكن التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بغض النظر عن هل سيظهر لقاح ضد المرض فى الولايات المتحدة، أم لن يظهر.

 

وقال ترامب، في حديث أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: "سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدونها. فهذا الأمر يجري الآن"، وأشار إلى أن بلاده تشهد حاليا المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا.

 

وقال ترامب إن اللقاح "قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير"، وأكد الرئيس الأمريكي: "معا سنتغلب على الفيروس"، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

 

في وقت سابق، رفض أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، مرات عديدة، ما صرح به الرئيس ترامب، بأن فيروس كورونا "يمكن أن يتلاشى تدريجيا".

 

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين اصابة بالفيروس، لتحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات، وذلك تسجل الولايات المتحدة معدلات وفاة مرتفعة بسبب هذا الفيروس. 

 


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