تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين ومنح خصم 50% للعارضات المشاركات بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين ـ فايزة مرسال

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للإرتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الإستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء .

واوضح بيان لمحافظة جنوب سيناء اليوم، أن اللقاء شارك فيه كلا من المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، و حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس مجدى الديب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎

وقالت الوزيرة إن اللقاء قد إستعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية ،مؤكدة حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموى ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية فى خطة التنمية الصناعية .

وأشارت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التى تشتهر بها مدن المحافظة خاصة وأن هذه المنتجات تلقى قبولاً كبيراً من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء ،لافتةً فى هذا الإطار إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض تراثنا المقرر إنعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقد إستعرض اللقاء أيضاً تنفيذ توجهات الدولة نحو مساعدة أبناء المحافظة فى إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال إضافة أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة وعدم إقتصارها على الزراعة فقط الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن السعى لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الجديدة وبصفة خاصة ما يتعلق بإستخراج السجل التجارى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ولفتت جامع إلى إنها قد وافقت على تخصيص جناح بمعرض تراثنا لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين والتى تعكس القيمة التاريخية لهذه المنطقة السياحية .

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه تم استعراض الامكانات المتوافرة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية فضلاً عن المقومات التراثية والحرفية لأهالى جنوب سيناء.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، فضلاً عن بحث امكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة لتصل إلى 5% بدلاً من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية.

وأشاد فودة بالتعاون الذى أبدته وزيرة التجارة والصناعة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة والموافقة على تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض تراثنا، الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لعرض خصائص المدينة وطبيعتها والإمكانات التى تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على طراز عالمي.

كما وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للوزيرة لزيارة المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والحرفية المتاحة بالمحافظة والوقوف على أخر مستجدات منطقة أبو زنيمه.