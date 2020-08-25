تحصين 37435 طائراً من الأمراض الوبائية واستمرار أعمال التسجيل والترقيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مديرية الطب البيطرى " إدارة الدواجن" تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، و خالد البرعي، مدير عام الوقاية، تمكنت من تحصين 37435 طائراً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم معاينة 3 مزارع، واستخراج 9 تصاريح نقل طيور، بالإضافة إلى تطهير 11 سوق، و19رياشة، مشيراً إلى استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين ، كما تمت اعمال الترقيم والتسجيل بإدارات بيلا والرياض وكفر الشيخ وسيدى سالم وبلطيم وفوة.