اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:34 م
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تحصين 37435 طائراً من الأمراض الوبائية واستمرار أعمال التسجيل والترقيم بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:22 م
تحصين 37435 طائراً من الأمراض الوبائية واستمرار أعمال التسجيل والترقيم بكفر الشيخ تحصين الماشية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مديرية الطب البيطرى " إدارة الدواجن" تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، و خالد البرعي، مدير عام الوقاية، تمكنت من تحصين 37435 طائراً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم معاينة 3 مزارع، واستخراج 9 تصاريح نقل طيور، بالإضافة إلى تطهير 11 سوق، و19رياشة، مشيراً إلى استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين ، كما تمت اعمال الترقيم والتسجيل بإدارات بيلا والرياض وكفر الشيخ وسيدى سالم وبلطيم وفوة.

 


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تحصين الماشية

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