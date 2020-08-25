تحصيل 255 مليون من 44 مواطن تقدم بطلبات تصالح مخالفات بناء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية ، تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل إنتهاء المدة المحددة ، فإستقبلت المراكز التكنولوجية 44 ألف و 743 طلباً وتسديد 255 مليون و183 ألف جنيهاً حتى 24 أغسطس 2020 .

وأضاف محافظ الشرقية فى بيان له أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .