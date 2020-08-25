تحرير 97 محضر تموين وضبط 40 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدد من الحملات التموينية أمس،أسفرت عن تحرير 97 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 33 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و64 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف الجمال فى بيان له اليوم أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 2 محضر جنح ضد أصحاب مصانع لتعبئة الزيوت و المواد الغذائية بناحية كفر صراوة ودروة بمركز أشمون لممارستهم النشاط بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية مقلدة وحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 40 ألف لتر زيت سائب و 6900 زجاجة زيت مجهولة المصدر، و750كجم مادة بيضاء غير معلومة ، و(900 )زجاجة خل . كما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب محلات بيع ملابس بناحية مركز الباجور لدخولهم الأوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة .

و شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة .