تحرير محاضر ضد معتدين على عمال مصايف الإسكندرية لمنعهم دخول الشواطئ المفتوحة

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ المفتوحة تمثل تحدى كبير أمام الإدارة، وهى الشواطئ ذات المواجهات الواسعة والمقصود بها الشواطئ التى بلا أسوار أو بوابات والمفتوحة مباشرة على الشوارع والمنازل، مثل شواطئ أبي قير والعجمى، حيث تشكل تحديا للأجهزة التنفيذية نظرا لاتساع مواجهاتها وعمق المساحات الرملية بها.

وأشار اللواء جمال رشاد فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن موظفى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ينتشرون على كافة الشواطئ لإخلائها، بالرغم من عدم وجود صفة الضبطية القضائية، ما يعرضهم كثيرا لاستفزازات وتعدى المواطنين عليهم، وقد قمنا بتحرير عدة محاضر بأقسام الشرطة نتيجة تعدى البعض على عمال الإدارة أثناء تأدية واجباتهم.

وأضاف: بالرغم من تلك الصعوبات نكثف من وجودنا بشواطئ غرب الإسكندرية، ومنها شاطئ النخيل الذى نمر عليه ونخليه من المواطنين على مدار 24 ساعة، نظرا لطبيعته وخطورة الاستحمام به فى ظل عدم توافر خدمة الانقاذ. وقد تم تعيين المزيد من عمال المراقبة للمعاونة فى المرور على الشواطئ لإخلائها فى ظل عدم التزام بعض المواطنين بقرارات حظر ارتياد الشواطئ كما رصدنا جميعا.