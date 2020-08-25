تحذيرات من مخاطر استخدام الهند للاختبارات السريعة لفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

في يونيو الماضى، بدأت الهند في استخدام اختبارات أرخص وأسرع، ولكن أقل دقة لتوسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا - وهي استراتيجية تدرسها الولايات المتحدة الآن.

عززت هذه الاختبارات السريعة مستويات الاختبار في الهند بنحو 5 أضعاف في غضون شهرين، ولكن الأرقام الحكومية تشير إلى أن بعض أجزاء البلاد ربما أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الاختبارات الأسرع ، والتي يمكن أن تفقد العدوى، ويحذر الخبراء من أن استخدامها بأمان يتطلب إعادة اختبار متكررة ، وهو أمر لا يحدث دائمًا.

ارتفعت الحالات بشكل أسرع من قدرة المختبرات على توسيع نطاق الاختبارات بمجرد تخفيف الإغلاق القاسي في الهند، وحتى الآن قامت السلطات بترشيد استخدام الاختبارات الجزيئية الأكثر دقة التي تكشف عن الشفرة الجينية للفيروس، ولكن في 14 (يونيو) ، قررت الهند تعزيزها باختبارات أسرع تقوم بفحص المستضدات أو البروتينات الفيروسية.



الاختبارات المنزلية

وإن كانت هذه الاختبارات أقل دقة ، إلا أنها رخيصة الثمن وتؤدي إلى نتائج في غضون دقائق، ومعظمهم لا يحتاجون إلى معمل للمعالجة أو أي معدات متخصصة أو موظفين مدربين.

يمكن دعم نتائج الاختبارات السريعة باختبارات معملية أكثر دقة ، لكنها أبطأ ومكلفة، ولكن يحذر الخبراء أيضًا من أنه نظرًا لاختلاف الاختبارات في الدقة ، يجب تفسيرهما بشكل منفصل لتقييم انتشار العدوى بشكل صحيح - وهو أمر لا تفعله الهند.

تواجه الولايات المتحدة حاجة مماثلة لتحقيق توازن بين السرعة والدقة ، حيث تكافح المختبرات المثقلة بالأعباء لمواكبة تفشي المرض.

ويقترح الباحثون في جامعة هارفارد وأماكن أخرى " وفقا لموقع " مديكال" الطبى، تطوير اختبار مستضد يعتمد على اللعاب بقيمة دولار واحد لجميع الأمريكيين لاختبار أنفسهم يوميًا ، وهو أمر لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وقال الدكتور مايكل مينا من جامعة هارفارد، إن اختبارات المستضدات لا تلتقط العديد من المرضى في وقت مبكر من الإصابة ، عندما تكون مستويات الفيروس منخفضة، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون أكبر تهديد لانتشار المرض لأنه فقط بعد ارتفاع مستويات الفيروس يصبحون أكثر عدوى ، وبحلول ذلك الوقت سيتم التقاطهم عن طريق اختبارات المستضد.

وفقًا للإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ، يجب أن تجري الهند حوالي 140 اختبارًا يوميًا لكل مليون شخص من أجل تخفيف قيود فيروس كورونا بأمان.