اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدة لاستيلائها على 15 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:27 م
تجديد حبس سيدة لاستيلائها على 15 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار حازم طاهر المصرى، مدير نيابة الشئون المالية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائها على أموال من المواطنين بلغت 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضى زراعية .

البداية عندما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالاشتراك مع آخرين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضى زراعية مستصلحة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة) و(3) آخرين بقيام (3) أشخاص (اثنان منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس (شركة لتجارة واستصلاح الأراضى الزراعية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية) ، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة (300) فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة "خلافاً للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها (15) مليون جنيه.

وبالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض المشار إليها ولم تقم بتقنينها لأى من الشركات أو الأفراد.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمة الثالثة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وبارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


الاسكندريه

جرائم النصب

مباحث الأموال العامة

النصب والاحتيال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:42 م

نيابة العامرية تتحفظ على مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:09 م

تجديد حبس صاحب محل متهم بقتل ميكانيكى لتأخره عن إصلاح موتوسيكل بالإسكندرية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:18 م

حبس قاتل والدته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:32 م

نيابة الرمل تحقق فى واقعة استيلاء شخص على أموال مواطنين بزعم توظيفهم

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:31 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة