تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"أبوظبى" تخسر 9.9 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% رابحاً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2304.50 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 319.42 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.61% رابحاً 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.84 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثانية على التوالي.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.25% خاسراً 11.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4558.695 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 679.659 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.24% خاسراً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.36 نقطة.





بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحاً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2304.50 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 319.42 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 357.8 مليون سهم محققة ما قيمته 410.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6556 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.88%، بعد ارتفاع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 3.88% في أعقاب الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل لمناقشة التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركة.

أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 1.49%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.46%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.67%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 91.2 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.88%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحاً 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1373.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 787.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.67% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.70%، وصعد سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.71%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.84% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.3%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.78%، وهبط سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.42%، 0.32%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% رابحاً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 64.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4144.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4154.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 268.6 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 76.67%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 12.33%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.41% ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.36%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.99%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.08% رابحاً 39.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.100 نقطة، وبلغ حجم التداول 11 مليون سهم بقيمة 1.8مليون ريال عبر تنفيذ 569 صفقة لعدد 47 سهماً، (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 4.76%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.19%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.13%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.82%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 1.13%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 317.4 مليون ريال عماني.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 11.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4558.695 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 679.659 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 127.8 مليون سهم، بقيمة 419.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2939 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع العقار والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.03%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.37%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.9%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 92.5 مليون درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.6% رابحاً 221.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 393.9 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.05%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.20%.

وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 7.80%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.42%، فيما تراجع 109 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 4.30%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 374.5 مليون ريال سعودي.