تأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة فى قضية اغتصاب "فتاة فرشوط" بقنا



يُذكر أن أحداث القضية ترجع إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة مأمور المركز، "علي.ك.ا"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد" 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، وإحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط، وأكدت المجني عليها، تعرضها للاغتصاب، في القضية التي شغلت الرأي العام في قنا.





تم ضبط المتهمين ومعاقبتهم بإحالة أوراقهم إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعى، ثم تأيد الحكم بالإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة.





تم إحالة القضية برقم حملت رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط ، والمقيدة برقم 4232 كلي قنا.



