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بيلاروسيا تحتجز عدد من المشاركين في احتجاجات بالعاصمة مينسك

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:14 م
بيلاروسيا تحتجز عدد من المشاركين في احتجاجات بالعاصمة مينسك مظاهرات بيلاروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات البيلاروسية احتجاز عدد من المشاركين في احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة بقيادة الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، مع اعتقالها اثنين من قادة المعارضة في البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم، عن المتحدثة الإعلامية باسم إدارة الدولة للشؤون الداخلية البيلاروسية، ناتاليا جانوسيفيتش ، قولها : تم احتجاز عدة أشخاص، سنعلن عن عددهم غدا، ولم توضح ما هي المخالفات التي تنسب للمحتجزين، مشيرة إلى أن التوقيفات جرت في إطار "العملية الإدارية.

 

وشارك اليوم عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرة احتجاجية جديدة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك تم تنظيمها بمناسبة "استقلال بيلاروسيا"، في إشارة إلى انفصالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وردد المحتجون شعارات مثل "تحيا بيلاروسيا" وأخرى معارضة للسلطات ومطالبة باستقالة لوكاشينكو.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي أظهرت حصول لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

 

 

 

 


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