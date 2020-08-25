بيرو تتجاوز عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

كتب الوكالات

تجاوزت البيرو امس الإثنين، عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس واصلت تراجعها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، وبات عدد الإصابات فى البلاد 600.438 إصابة بعد تسجيل 6.122 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمّا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فبلغ 150 وفاة خلال 24 ساعة، فى أدنى حصيلة يومية منذ شهرين ونصف، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البيرو إلى 27.813 وفاة.

وفى محاولة منها للحدّ من تفشّى الوباء، الذى يهدّد النظام الصحّى فى البلاد بالانهيار، فرضت الحكومة قيوداً على التجمّعات بالإضافة إلى حظر تجول فى نهاية الأسبوع.