بيان سودانى إثيوبى يؤكد دعم الحوار حول سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي

كتب أحمد عرفة

أكدت السودان وإثيوبيا، خلال بيان مشترك، على أهمية دعم الحوار تحت ظلة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة ملف سد النهضة.

وأشار البيان، إلى اتفاق سوداني إثيوبي على دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، بجانب دعم مطالب الخرطوم بإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً.

وكان السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو قال إن زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.